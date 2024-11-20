Rekabet Kurumu onayladı: Koç Holding dev şirketi satın aldı!

Yayınlanma: 20.11.2024 - 13:35

Güncelleme: 20.11.2024 - 13:35

Türkiye'nin en büyük sanayi ve ticaret grubu Koç Holding, sağlık sektöründeki güçlü varlığını genişletmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye'nin tek kök hücre ve doku teknolojileri şirketi Stembio'nun yüzde 65 hissesini satın alarak sağlık alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Rekabet Kurumu yapılan satış işlemini onayladı. Bu önemli adım Koç Holding'in sağlık sektöründe hızla büyümeye devam ettiğinin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

SAĞLIK ALANINDAKİ YATIRIMLAR ARTIYOR

Koç Holding'in sağlık sektöründeki genişleme stratejisi, sadece Stembio'nun hisselerinin devralınmasıyla sınırlı değil. 2024 yılının mart ayında, şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bir bildirimde, Antalya'da faaliyet gösteren Anatolia Hospital'ın yüzde 80 hissesinin, 82 milyon 776 bin Euro karşılığında satın alındığı duyurulmuştu.

STEMBIO'NUN HİSSELERİ KOÇ HOLDİNG’İN ELİNDE

Sağlık sektöründe atılan bu adımlar Koç Holding'in sadece mevcut sağlık kuruluşlarını satın almasının ötesinde aynı zamanda biyoteknoloji ve kök hücre araştırmalarına da yatırım yapma hedefini ortaya koyuyor. Bu bağlamda, Stembio Kök Hücre Teknolojileri AŞ’nin yüzde 65’lik hissesinin satın alınması, Koç Holding'in sağlık sektörüne daha entegre olma ve gelişen biyoteknolojik alanlarda da lider olma çabalarını pekiştiriyor.

Rekabet Kurumu, Koç Holding'in Stembio’nun yüzde 65 hissesini devralma başvurusunu değerlendirerek satış işlemini onayladı. Koç Holding, bu onayın ardından hisseleri devralmak için işlemlerini başlattı. Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Stembio Kök Hücre Teknolojileri AŞ'deki payların belli bir oranının Koç Holding tarafından devralınması işlemine izin verilmiştir." denildi. Ancak, Koç Holding henüz Stembio'nun yüzde 65’lik payı için ne kadar ödeme yapacağına dair bir açıklama yapmadı.