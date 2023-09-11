Kocaeli'de iş kazası: 2 işçi çalıştıkları binadan düştü
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde çalıştıkları esnada 2 katlı binanın birinci katından düşen 2 işçi yaralandı.
Olay, İstasyon Mahallesi Hüsnü Efe Caddesi’nde bulunan 2 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, L.K. (63) ile R.Y. (42) adlı işçiler, su oluğu taktıkları esnada dengelerini kaybederek beton zemine düştü. L.K. ve R.Y.’yi fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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