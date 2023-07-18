Yayınlanma: 18.07.2023 - 19:02

Güncelleme: 18.07.2023 - 19:03

Seçim sonrası zam furyasından ekmek de nasibini aldı, Kocaeli'nin ardından Adana'da da ekmeğe zam geldi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konfederasyonu tarafından fırıncılara gönderilen karara göre Adana’da ekmek 5 liradan 7.5 liraya çıkarak yüzde 50 zamlanıyor. Karara göre 220 gram ekmek 20 Temmuz tarihinden itibaren 7.5 liraya satılacak.