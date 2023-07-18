Kocaeli'nin ardından Adana'da da ekmeğe zam!

Girdi maliyetlerinin artmasıyla birlikte Kocaeli'nin ardından Adana'da da ekmeğe yüzde 50 zam geldi. 20 Temmuz'da uygulanacak fiyat tarifesinde ekmek 7,5 lira olacak.

İHA
Yayınlanma: 18.07.2023 - 19:02
Kocaeli'nin ardından Adana'da da ekmeğe zam!
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Seçim sonrası zam furyasından ekmek de nasibini aldı, Kocaeli'nin ardından Adana'da da ekmeğe zam geldi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konfederasyonu tarafından fırıncılara gönderilen karara göre Adana’da ekmek 5 liradan 7.5 liraya çıkarak yüzde 50 zamlanıyor. Karara göre 220 gram ekmek 20 Temmuz tarihinden itibaren 7.5 liraya satılacak.


Ekmek zam Adana kocaeli

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