Kocaeli'nin ardından Adana'da da ekmeğe zam!
Girdi maliyetlerinin artmasıyla birlikte Kocaeli'nin ardından Adana'da da ekmeğe yüzde 50 zam geldi. 20 Temmuz'da uygulanacak fiyat tarifesinde ekmek 7,5 lira olacak.
Seçim sonrası zam furyasından ekmek de nasibini aldı, Kocaeli'nin ardından Adana'da da ekmeğe zam geldi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konfederasyonu tarafından fırıncılara gönderilen karara göre Adana’da ekmek 5 liradan 7.5 liraya çıkarak yüzde 50 zamlanıyor. Karara göre 220 gram ekmek 20 Temmuz tarihinden itibaren 7.5 liraya satılacak.
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