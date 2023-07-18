Kocaeli'nde zamlar peş peşe: Ekmek 7,5 TL, simit 10 TL oldu!

Kocaeli'nde artan girdi maliyetleri nedeniyle ekmek ve simide yüzde 50 oranında zam geldi. Buna göre, 5 liradan satılan 210 gram ekmek 7,5 liraya çıkacak, simit ise 10 liradan listelenecek. Kentte Halk Ekmek fiyatına da zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 18:49
Kocaeli'nde zamlar peş peşe: Ekmek 7,5 TL, simit 10 TL oldu!
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Seçim sonrası zam furyasına ekmek de kapıldı, Kocaeli'nde unlu mamüllere zam üstüne zam geldi. Kocaeli Fırıncılar Odası'nın ekmek ve simit için yüzde 50 zam talebi KESOB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kabul edildi.

5 TL'DEN 7,5 TL'YE ÇIKTI

Böylece, 19 Temmuz itibariyle 210 gram ekmek 5 liradan 7,50 liraya çıktı. 100 gram simidin fiyatı ise 10 lira oldu.

HALK EKMEK DE NASİBİNİ ALDI

Fırınlarda satılan ekmeğin yanı sıra Halk Emek fiyatına zam geldi. Alınan karara göre 210 gram halk ekmek 5 liradan satılacak.


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