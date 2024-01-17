Yayınlanma: 17.01.2024 - 09:34

Güncelleme: 17.01.2024 - 09:34

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına 5 puanlık artış yapıldığını ve zammın yüzde 42.60 olduğunu açıkladı. En düşük emekli maaşına da yüzde 33.33 oranında zam yapılarak 7500 liradan 10 bin liraya yükseldiğini duyuruldu. Peki, Kök maaş nedir? Emekli kök maaş hesabı ne demek?

KÖK MAAŞ NE DEMEK?

Emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösteren kök maaş, emekli maaşının ham hali anlamına geliyor. En düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra yükseltiliyor. Bu farkların eklenmemiş halindeki emekli maaşı kök maaş deniliyor.

KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Örneğin kök maaşı 5 bin 500 lira olan bir emekliye, temmuz ayında yüzde 30 zam yapıldı diyelim. Bu zam 7 bin 500 lira üstünden değil 5 bin 500 lira üstünden yansıtılacak.

Emeklinin kök maaşı yüzde 30 zam sonrası 7 bin 150 TL olacak. Ancak en düşük maaş 7 bin 500 TL olduğu için yine 7 bin 500 TL maaş almaya devam edecek. Aradaki farkı Hazine karşılayacak.

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

7500 lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor.

SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

rdından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.

Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 7500 liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşına da yüzde 33.33 oranında zam yapılarak 7500 liradan 10 bin liraya yükseldiğini duyuruldu.