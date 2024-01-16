SGK uzmanı, emeklilere verilen 'ek zammın' ayrıntılarını açıkladı

Yayınlanma: 16.01.2024 - 21:13

Güncelleme: 16.01.2024 - 21:13

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Saray’da toplandı. Yılın ilk Kabine toplantısı 4 saat sürdü.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı da Kabine toplantısından çıkacak karardaydı.

SSK ve Bağkur emeklileri için beklenen ek zam oranını açıklayan Erdoğan, emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını söyledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL OLDU

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Bilindiği gibi 2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarında ise yüzde 37,57 artış oldu. Bu farklı artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlıkları gördüğümüz için emeklilerimizin aylıklarındaki artışı birbirine yakınlaştıracak yeni bir adım atıyoruz. Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor.

Önümüzdeki temmuz ayındaki artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Yani memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Burayı özellikle altını çizerek ifade etmiş oldum. Çünkü yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyonun tamamını alacakları için maaş artış oranlarındaki dengesizlik giderilecektir. Ayrıca sosyal devlet ilkemiz gereğince uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Ekonomi yönetimimiz orta vadeli programda bu artışları öngörmüş hazırlıklarını buna göre yapmışlardı.”

SGK UZMANI CANLI YAYINDA ANLATTI

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Haber Global canlı yayınına bağlanan SGK Uzmanı Emin Yılmaz emeklilere verilen ek zammın ayrıntılarını anlattı.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

''Herkes için en düşük emekli aylığı 10 bin lira olacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine uygulanan yüzde 37,6'lık zammın üzerine ek yüzde 5'lik bir zam uygulanacak. Temmuz ayından itibaren de ikinci artışlarla birlikte aradaki farkın iyice azalacağı ya da tamamen kapanacak.

Bununla ilgili yüzde 37,57 TÜFE açıklanmıştı. Şu an yüzde 37'lik kısım zaten emeklilerimizin hesabına işlenmiş durumunda bunun üzerine yüzde 5'lik zam eklenecek.

SSK 2000 öncesinde 7616 lira alıyordu, yüzde 37,57'lik zamla birlikte 10.477 lira oldu. SSK 2000 sonrasında emekli olanlar ise 4723 liradan 6494 liraya, BAĞ-KUR esnafı 6820 liradan 9382 liraya BAĞ-KUR tarım işçileri de 5420 lira alırken zamla birlikte 7456 liraya yükselmişti. Buradaki rakamlar 42,6 zam oranı ile yükseltildi.

SSK 2000 sonrası emekli olanlar yine 10 bin liranın altında kaldığından kaynaklı hazineden karşılanacak. Kök aylıklarla ilgili tam açıklama yapılmadı. Meclise önerge geldiğinde netleşmiş olacak. SSK, BAĞKUR ile memur emeklileri bir miktar birbirlerine yakınlaştı. Temmuz ayında da memur emeklileri SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinden yüzde 5 daha düşük zam alacaklar o zaman bu denge sağlanmış olacak.''