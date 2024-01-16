Son dakika... Emekli maaşları açıklandı, e-Devlet çöktü

Yayınlanma: 16.01.2024 - 19:56

Güncelleme: 16.01.2024 - 20:14

Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan yeni yılın ilk kabinesinde emekliye yapılacak zam da görüşüldü.

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından e-Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı hesaplama ve sorgulama işlemleri yapmak isteyen yurttaşlar yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk nedeniyle e-Devlet sisteminde erişim sorunu yaşandı. Sisteme giriş yapıldığında "Bu sayfa çalışmıyor" hatası ile karşılaşan yurttaşlar mağdur oldu.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE OLMUŞTU?

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısında konuşan Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklileri için beklenen ek zam oranını açıkladı.

Aralık ayı enflasyonu ile emekliye zam oranının yüzde 37,57 olarak netleştiğini anımsatan Erdoğan, yüzde 5 artışla yüzde 42,6'ya yükselttiklerini söyledi. Erdoğan, temmuz ayında memur maaşlarının ayrım olmaksızın eşitleneceğini belirtti.

Erdoğan böylece, emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını da duyurdu.