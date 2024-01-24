Kök maaşımı nasıl öğrenirim? Kök maaş nasıl hesaplanır?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükselttiklerini açıkladı. Işıkhan'ın açıklamasının ardından emekliler kök maaşını merak etmeye başladı. Peki, Kök maaşımı nasıl öğrenirim? Kök maaş nasıl hesaplanır?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emeklilerin maaş zam oranında artışa gidildiği ve &49,25'e çıkartıldığı bildirilmişti. Bu duyurunun ardından emekliler de zamlı maaşını öğrenmek için kök maaşını merak etmeye başladı. Peki, Kök maaşımı nasıl öğrenirim? Kök maaş nasıl hesaplanır?
KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?
Kök maaşı bulmak için farklı yöntemler kullanılıyor. e-Devlet şifresi olan tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarını basit şekilde tespit edebiliyor. SSK'dan emekli olanlar, e-Devlet'e giriş yapıp "arama" kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor. Daha sonra karşılarına gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil öğrenilmiş oluyor.
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