Emekli maaşına ek zam mı geldi? Emekli maaşlarına zam mı yapılacak?
Emekli maaşlarına zam yapılıp yapılmadığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamanın ardından yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Emekli maaşına ek zam mı geldi? Emekli maaşlarına zam mı yapılacak? İşte ayrıntılar...
Geçtiğimiz günlerde emekli maaşına yapılan yüzde 5 ek zammın ardından emekli maaşlarına yeniden zam yapılıp yapılmadığı emekliler tarafından merak ediliyor. Peki, Emekli maaşına ek zam mı geldi? Emekli maaşlarına zam mı yapılacak?
EMEKLİ MAAŞINA ZAM MI GELDİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25’e yükseltileceğini açıkladı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 2024’ü Emekliler Yılı ilan etmiştik.
Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz.
Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum;
SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz.
Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun."
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