Kolanın asidi kaçtı! Büyük zam yolda: 2,5 litre 40 TL olacak

TBYD Başkanı Erol Dündar, temmuz ayının ilk haftası itibariyle Coca Cola ürünlerine yüzde 20 zam geleceğini duyurdu. Buna göre, 2,5 litrelik kola 40 TL'ye satılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2023 - 19:47
Kolanın asidi kaçtı! Büyük zam yolda: 2,5 litre 40 TL olacak
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Seçimlerin ardından döviz kurunda yaşanan sert yükseliş teknolojiden giyime, temizlikten gıdaya kadar birçok ürüne zam olarak yansıdı. Son zam ise içecek firması Coca Cola'dan geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, temmuz ayının ayından itibaren 2,5 litre kolanın 40 TL’ye satılacağını duyurdu. Buna göre önümüzdeki ay 2,5 litrelik kolanın fiyatı 40 TL olacak.

Kolaya bir önceki zam ise yılbaşına sayılı günler kala gelmişti. Aralık ayının son haftasında 2,5 litre kolanın fiyatı 30 TL’ye çıkmıştı.


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