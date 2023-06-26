Kolanın asidi kaçtı! Büyük zam yolda: 2,5 litre 40 TL olacak
TBYD Başkanı Erol Dündar, temmuz ayının ilk haftası itibariyle Coca Cola ürünlerine yüzde 20 zam geleceğini duyurdu. Buna göre, 2,5 litrelik kola 40 TL'ye satılacak.
Seçimlerin ardından döviz kurunda yaşanan sert yükseliş teknolojiden giyime, temizlikten gıdaya kadar birçok ürüne zam olarak yansıdı. Son zam ise içecek firması Coca Cola'dan geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, temmuz ayının ayından itibaren 2,5 litre kolanın 40 TL’ye satılacağını duyurdu. Buna göre önümüzdeki ay 2,5 litrelik kolanın fiyatı 40 TL olacak.
Coca Cola ya %20 #zam geliyor buna göre 2.5 lt coca cola 40 ? olacak temmuzun ilk haftası #ZamGeldi hayırlı olsun. pic.twitter.com/lkINGkXXhE— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) June 26, 2023
Kolaya bir önceki zam ise yılbaşına sayılı günler kala gelmişti. Aralık ayının son haftasında 2,5 litre kolanın fiyatı 30 TL’ye çıkmıştı.
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