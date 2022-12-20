Kolaya büyük zam: Tarih verildi
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş ve Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla kola fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.
Kola ürünlerine yeni bir zam daha geldi. Zammı Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş ve Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesapları Twitter'dan duyurdu.
Aybaş'ın paylaşımı doğrultusunda, 2.5 litrelik kola 30 TL, 2 litrelik kola 25 TL, 1.5 litrelik kola 23 TL ve 1 litrelik kola 18 TL'den satışa çıkarılacak.
Cola !?ZAM !??? Geçişi— Özgür Aybaş ?? (@AybasOzgur) December 19, 2022
Tavsiye raf Fiyatları;
2.5 lt - 30?
2 lt - 25?
1.5 lt - 23
1lt - 18?
Dündar ise paylaşımında, zamların 27 Aralık'ta raflara yansıyacağını aktardı.
27 Aralık’ta Coca Cola ürünlerine yüksek oranda #zam geliyor %20 ile %25 geçişi olacak #ZamGeldi bu zamla birlikte 2.5 lt CocaCola 30 tl yi bulur.— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) December 19, 2022
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