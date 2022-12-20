Kolaya büyük zam: Tarih verildi

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş ve Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla kola fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2022 Salı, 07:04
Kolaya büyük zam: Tarih verildi
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Kola ürünlerine yeni bir zam daha geldi. Zammı Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş ve Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesapları Twitter'dan duyurdu. 

Aybaş'ın paylaşımı doğrultusunda, 2.5 litrelik kola 30 TL, 2 litrelik kola 25 TL, 1.5 litrelik kola 23 TL ve 1 litrelik kola 18 TL'den satışa çıkarılacak.

Dündar ise paylaşımında, zamların 27 Aralık'ta raflara yansıyacağını aktardı.






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