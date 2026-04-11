Kolombiya'dan Ekvador’a yüzde 100 gümrük vergisi

Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Diana Marcela Morales, yaptığı açıklamada, Ekvador hükümetinin uygulamaya koyacağı yeni tarifeye misillemede bulunacaklarını belirtti.

Ekvador'dan ithal edilen ürünlere uygulanan yüzde 30’luk verginin yüzde 100’e çıkarılacağını vurgulayan Morales, iki ülkenin ve iş dünyasının yararına olacak şekilde tüm diplomatik girişimlerin denendiğini dile getirdi.

Morales, "Buna rağmen olumlu bir yanıt alamadık; aksine Başkan Daniel Noboa yönetimi ticari cephede daha da sertleşeceğini açıkladı. Bu nedenle Kolombiya, ithalat vergilerini Ekvador’un belirlediği yeni tarifeyle eşitleme kararı almıştır." ifadesini kullandı.

Ekvador’un ilan ettiği yeni gümrük vergilerinin, bölgesel entegrasyonun temelini oluşturan Cartagena Anlaşması’nı ihlal ettiğini savunan Morales, bu konuda gerekli hukuki sürecin başlatıldığını sözlerine ekledi.

SÜREÇ AÇIKLAMASI

Ekvador, Kolombiya'nın sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamasını gerekçe göstererek, bu ülkeye uyguladığı gümrük vergisini 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 50'den yüzde 100'e çıkaracağını açıklamıştı.

Ekvador hükümeti, dün Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun ülkenin içişlerine müdahale anlamı taşıdığı iddia edilen açıklamalarına tepki olarak Bogota Büyükelçisi'ni "istişareler" için geri çağırdığını duyurmuştu.

Kolombiya da kararın ardından Ekvador'a tepki olarak, Kito Büyükelçisi'ni geri çekme kararı almıştı.

LİDERLER ARASINDA GERGİNLİK

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile Ekvador Devlet Başkanı Noboa arasında sınır bölgelerindeki uyuşturucu örgütleriyle mücadele yöntemleri nedeniyle diplomatik gerilim yaşanıyor.

İki lider, karşılıklı sert suçlamalarda bulunuyor.

Köklü ve uzun yıllara dayanan ticari ilişkilere sahip Kolombiya ile Ekvador arasındaki ticaret gerilimi, 1 Şubat'tan itibaren uygulamaya konulan yüzde 30'luk gümrük vergisiyle başlamıştı. Ekvador, söz konusu oranı 1 Mart itibarıyla yüzde 50'ye çıkarmıştı.

Kolombiya hükümeti ise kendisine gümrük vergisi uygulama kararı alan komşu ülke Ekvador'a 1 Şubat itibarıyla elektrik ihracatını durdurduğunu açıklamıştı.

Ekvador, 27 Şubat'ta bu hamleye Kolombiya devlet petrol şirketi Ecopetrol'e ait petrolün Ekvador devlet şirketi Petroecuador boru hatlarından taşınma ücretini varil başına 3 dolardan 30 dolara çıkararak karşılık vermişti.