Komisyon aralıkta toplanacak ancak ne yapılacağı hâlâ belirsiz: ‘Asgari’ çıkmazı!

Yeni asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından aralık ayında belirleniyor. 1 Ocak itibariyle de yürürlüğe giriyor. Yaklaşık 8 milyona yakın işçi asgari ücrette yapılacak artışı bekliyor. Özel sektördeki ücret artışları da genel olarak asgari ücrette yapılan artışa göre şekilleniyor. Ayrıca kamudaki bazı ödemeler ve hesaplamalar yapılırken de yine asgari ücrete bakılıyor.

KOMİSYONUN YAPISI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5 hükümet, 5 işveren ve 5 işçi temsilcisinden oluşuyor. En az 10 üyeyle toplanıp, çoğunlukla karar alıyor. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, bu haliyle devam ettiği sürece komisyona katılmayacaklarını açıklamıştı. Komisyonun yapısında bir değişiklik olup olmayacağı, olacaksa nasıl bir değişiklik olacağı ise belirsiz. Komisyonda 5 üye ile temsil edilen Türk-İş aralık ayındaki toplantıya katılmasa bile hükümet ve işveren yeni asgari ücreti belirleyebiliyor.

‘SOMUT BİRŞEY YOK’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu hakkında değerlendirme yaparken, “Tabii Türk-İş’in ve Hak-İş’in açıklamaları oldu sizler de duyuyorsunuz. Yapıyla ilgili şimdi işçi kesiminin talepleri nedir çok iyi bilemiyoruz. Yani komisyonda ne değişiklik yapalım diye sorduğumuzda somut bir şeyle gelmiyorlar karşımıza” dedi.

‘KOMİSYON ADİL OLSUN’

Komisyonda işçi tarafını Türk-İş temsil ediyor. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, “Komisyonun yapısında nasıl bir düzenleme olacağı konusunda teklifi onlar getirecekler. Biz adil bir komisyon olmasını istiyoruz” dedi. En son bakanlıkta 2.5 saat süren toplantı yaptıklarını ancak hiçbirşeyin görüşülmediğini belirten Ağar, “Ne bizden teklif var ne onlardan teklif var” diye konuştu. Ağar, bakanlıktan teklif gelirse yeniden toplantı olabileceğini söyledi.

‘HÜKÜMET TARAF OLMAMALI’

Asgari ücretin belirlenmesinde hükümetin taraf olmaması gerektiğini dile getiren Ağar, “İşçi ve işveren temsilcilerinin pazarlığı ile belirlenmeli. Eskiden böyle olurdu. Süreci işçi ve işveren götürürdü. Bakan taraflarla görüşürdü. İşverenle görüşüp rakamı yükseltirdi. Şimdi ise hükümet ile işveren bir rakam belirliyor. Bizi de onay için çağırıyorlar. Rakamı bile bize söylemiyorlar. Biz asgari ücretin bu şekilde belirlenmesine karşıyız” dedi.

‘YANIMIZDA OLMUYORLAR’

Ağar, hükümetin, yoksulun hakkını savunduğunu söylediğine işaret ederek, “Ancak asgari ücret belirlenirken hiç yanımızda olmuyorlar. 2002’den bu yana sadece 6 defa asgari ücreti birlikte belirledik. 21 defa şerh koyduk” diye konuştu.