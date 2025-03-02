'Komisyon' fırsatçılığından 'ek ürün' fırsatçılığına... Sigara satışında yeni uygulama! Kredi kartıyla alırken ekstra ürün şart!

Yayınlanma: 02.03.2025 - 10:28

Güncelleme: 02.03.2025 - 10:28

Kredi kartıyla sigara satışında fırsatçılar yeni bir yönteme başvurmaya başladı.

Daha önce kartlı alışverişlerde 1 ila 5 TL arasında komisyon talep eden bazı işletmeler, şimdi farklı bir uygulamaya yöneldi.

Sözcü'den Burak Demirbaş'ın haberine göre tütün ürünlerinde kredi kartına ek ücret alınması, Banka Kartları ve Kredi Kartı Kanunu’nun 17. maddesine göre yasaya aykırı kabul ediliyor ve bu kurala uymayan işletmelere 200 bin liraya kadar ceza kesiliyor.

YENİ YÖNTEM ORTAYA ÇIKTI

Tüketicilerden gelen şikayetlerin ardından bazı işletmeler komisyon uygulamasına devam ederken, bazıları ise yeni bir yöntemi hayata geçirdi.

Artık kredi kartıyla sigara almak isteyen müşterilere, yanında ek bir ürün satın alma zorunluluğu getirildi.

Son dönemde hızla yayılan bu yöntemle işletmeler, komisyon almak yerine, müşteriyi ek bir harcamaya yönlendirerek daha yüksek kazanç elde etmeyi hedefliyor.