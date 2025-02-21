Kredi kartı kullanımı zirveye çıktı: Harcamalar artıyor!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 15:00

Güncelleme: 21.02.2025 - 15:00

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan harcamalar ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66 artarak 1,61 trilyon liraya ulaştı.

KART KULLANIMI HIZLA YÜKSELİYOR

BKM’nin ocak ayına ilişkin verilerine göre, yurttaşların kredi kartı sayısı 130 milyona çıkarken, banka kartı sayısı 195,6 milyona ulaştı.

KREDİ KARTI SAYISINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Ocak ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 130,2 milyon, banka kartı sayısı 195,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 113,1 milyon oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 9, banka kartı sayısında yüzde 3, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 24’lük artış yaşandı.

TOPLAM KART SAYISI 438 MİLYONU GEÇTİ

Tüm kart türleri birlikte değerlendirildiğinde, toplam kart sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 10 artarak 438,9 milyona ulaştı.

KARTLI HARCAMALAR REKOR KIRIYOR

Ocak ayında kredi kartlarıyla yapılan harcamalar 1 trilyon 366,5 milyar lira olurken, banka kartlarıyla 207,8 milyar lira, ön ödemeli kartlarla ise 32,4 milyar lira ödeme yapıldı.

Kredi kartlarıyla yapılan harcamalar geçen yıla göre yüzde 69, banka kartlarıyla yüzde 47, ön ödemeli kartlarla ise yüzde 78 oranında arttı.

Kartlı ödemelerin toplam işlem sayısı ise yüzde 12 artarak 1,58 milyara ulaştı. Kredi kartlarıyla 913,2 milyon, banka kartlarıyla 538,1 milyon, ön ödemeli kartlarla ise 125,9 milyon işlem gerçekleştirildi.

Özellikle kredi kartı kullanımındaki artış, yurttaşların günlük harcamalarını karşılamak için kartlara daha fazla yöneldiğini gösteriyor.