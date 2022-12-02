Komisyonda 'Kavcıoğlu' protestosu: CHP, İYİ Parti ve HDP terk etti

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na KKM uygulamasının bankaya getirdiği yükle ilgili bilgi vermemesi üzerine CHP, İYİ Parti ve HDP grupları komisyonu terk etti.

ANKA
02 Aralık 2022 Cuma, 17:48
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 2023 yılı bütçesi görüşmeleri sürüyor.

Muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine, komisyonda Merkez Bankası’nın kur korumalı mevduatla (KKM) ilgili sunum yapması kararlaştırılmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün komisyonda KKM ve Merkez Bankası’nın çalışmaları hakkında sunum yaptı ve milletvekillerine bilgi verdi. 

Ancak Kavcıoğlu, KKM’nin Merkez Bankası’na maliyetini açıklamadı ve buna gerekçe olarak Merkez Bankası Kanunu’nu gösterdi.

CHP, İYİ Parti ve HDP grupları, bu durumu protesto ederek toplantıyı terk etti. 


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