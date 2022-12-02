Son Dakika: Şahap Kavcıoğlu'ndan 'enflasyon' mesajı

02 Aralık 2022 Cuma, 14:56

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu TBMM plan ve bütçe komisyonuna sunum yapıyor.

Kavcıoğlu'nun sunumunda öne çıkanlar şöyle:

"Yatırım, istihdam ve ihracatın artırılması ile cari fazla vermeyi hedefleyen Türkiye Ekonomi Modelinin cari denge üzerindeki olumlu yansımaları, enerji fiyatları tarafından gölgelenmekle birlikte, giderek daha somut hale gelmektedir.

Fiyat ve çevrimsel etkilerden arındırıldığında cari dengemiz üst üste dört çeyrek fazla vermiştir.

Ülkemiz, enerji ve emtia fiyatlarındaki normalleşme ile birlikte sürdürülebilir cari fazla hedefine ulaşacaktır.

Pandemi öncesi istikrarlı büyüyen ihracat, sonraki dönemde keskin bir yükseliş göstermiş ve 2021 yılında güçlü eğilimini koruyarak toplam 225 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Türkiye'nin küresel ekonomi içindeki payı, satın alma gücü paritesine göre hesaplanan milli gelir bazında yıllar itibarıyla ikiye katlanarak yüzde 2'ye ulaşmıştır.

2022 yılının ilk 10 ayında ise toplam ihracat 209 milyar doları aşmıştır.

Cari açık enerji ithalatıyla yükseldi, olumlu yansımalar enerji fiyatlarıyla gölgelendi.

Enflasyon göstergeleri yavaşlıyor, aylık enflasyon tarihsel ortalamalara yakın.

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