Komisyonun erkene çekilen üçüncü toplantısı bugün. Türk-İş’te kararı dört işçi verecek

Yayınlanma: 19.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2024 - 04:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün yapılacak üçüncü toplantısında 2025 yılıyla ilgili rakamın gündeme gelmesi beklenirken işçi tarafının temsilcisi Türk-İş de son hazırlıklarını yaptı.

Komisyonun, sürpriz şekilde öne çekilen üçüncü toplantısı bugün saat 11.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak. Hazırlıklarını tamamlayan Türk-İş heyetinde dört asgari ücretli işçi yer alıyor. Türk-İş’in aldığı karar doğrultusunda işçi tarafının teklifini bu işçiler belirleyecek. Sonrasında Türk-İş Başkanlar Kurulu’nda da görüşülecek bu rakamla toplantıya gidilecek. Ancak öncelikle işveren ve hükümetin teklifini sunması beklenecek. İşçilerin belirledikleri rakamın altında olursa karara imza atılmayacak. Böyle bir durumda Türk-İş masadan kalkacak. Alınan bilgiye göre Türk-İş, işçilerin belirledikleri rakamın altındaki bir teklife kesinlikle imza atmama kararı aldı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da işçilere açık bir şekilde “Çıkın toplantıda yaşadıklarınızı anlatın. Rakamı da siz belirleyeceksiniz” dedi.

KİRADA YÜZDE 100

Toplantıdan bugün karar çıkabileceği yorumları yapılıyor. Ancak sonuç alınamazsa karar gelecek haftaya kalacak. Haftaya yapılacak Bakanlar Kurulu’nda bir kez daha konu değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da devreye girmesiyle, rakamın netleşeceğine işaret ediliyor. Türk-İş heyetinde yer alan ve “Hedef enflasyonu kabul etmemiz mümkün değil. Ayrıca gerçekleşen enflasyonun üzerine bir pay eklenmeli” diyen asgari ücretli işçi Sezer Özseven şuna dikkat çekti: “Resmi enflasyon yüzde 47 ancak eğitimde artış yüzde 90, kirada yüzde 100, sebzede yüzde 80. Önce işverenden, hükümetten teklif gelmesini bekleyeceğiz. Çalışanlar enflasyona ezdirilmemeli.”