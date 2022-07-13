Kömürde sert ralli devam ediyor

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:29

Küresel kömür fiyatlarındaki ralli devam edebilir.



Avrupa'nın 2023 vadeli kömür kontratları bu hafta tüm zamanların en yüksek seviyesine sıçrarken, Asya kontratları da rekora yakın seviyede seyrediyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Japonya'dan Almanya'ya kadar hükümetler, doğalgaz kıtlığı nedeniyle atıl durumdaki kömürle çalışan elektrik santrallerini yeniden başlatıyor.

Kömür fiyatları Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı tedarik endişeleriyle Mart ayından beri sert biçimde yükselerek rekor üstüne rekor kırmıştı.