Kömürde sert ralli devam ediyor

Elektrik santral yakıtına olan talebin yılın geri kalanında artması öngörülürken, küresel kömür fiyatlarındaki sıcak rallinin de devam etmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:29
Kömürde sert ralli devam ediyor
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Küresel kömür fiyatlarındaki ralli devam edebilir.

Avrupa'nın 2023 vadeli kömür kontratları bu hafta tüm zamanların en yüksek seviyesine sıçrarken, Asya kontratları da rekora yakın seviyede seyrediyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Japonya'dan Almanya'ya kadar hükümetler, doğalgaz kıtlığı nedeniyle atıl durumdaki kömürle çalışan elektrik santrallerini yeniden başlatıyor.

Kömür fiyatları Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı tedarik endişeleriyle Mart ayından beri sert biçimde yükselerek rekor üstüne rekor kırmıştı.


Kömür doğalgaz Küresel kömür
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