Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Derya Kömürcü paylaştı: 'Geri dönülmez noktanın eşiğindeyiz'

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:37

Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, şirketinin son 1 yılda yapılan araştırmaları grafik halinde paylaştı. Kömürcü, "AKP'nin Aralık ayındaki kur korumalı mevduat hamlesi sonrası hariç istikrarlı bir biçimde oy kaybettiği görülüyor" değerlendirmesini yaptı.

AKP'nin bu ay itibariyla 2 puan kaybının olduğunu vurgulayan Kömürcü, partinin son oy oranını yüzde 22,5 olarak açıkladı.

Kömürcü'nün paylaşımları şöyle:

1) Ekteki grafik Yöneylem tarafından yapılan araştırmalarda partilerin son 1 yıl içindeki oy oranlarını gösteriyor. Dikkatli bakıldığında AKP'nin Aralık ayındaki kur korumalı mevduat hamlesi sonrası hariç istikrarlı bir biçimde oy kaybettiği görülüyor.





2) Geçtiğimiz ay kritik bir eşik aşılmış, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan AKP'nin oy oranı %25'in altına inmişti. Bir yönetim krizi ya da kur şoku gerçekleşmeksizin yaşanan bu gelişmenin yeni bir safhaya geçtiğimizin işareti olabileceğini söylemiştim.

3) Bu ay itibariyle çok daha çarpıcı bir gelişme yaşandı ve AKP 2 puana yakın oy kaybederek %22,5'e geriledi, birinci parti konumunu yitirdi. Aradaki fark çok küçük olduğu için bunun kalıcı olup olmayacağını şu anda kestirmek zor.

4) Ancak şu yorum kolaylıkla yapılabilir: AKP oyunun bu seviyeye inmesi, artık çekirdek ve sadık seçmeninden de kaybetmeye başladığı anlamına gelir. AKP'den kopan seçmenlerin öncelikli ve ağırlıklı olarak kararsız ve oy kullanmayacak seçmen kümesine yerleştiği doğru.

5) Bir kısmının AKP'ye geri döneceğini de öngörebiliriz. Ancak yine de yukarıdaki grafikte de görülebileceği üzere muhalefet partileri toplamının oy oranında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. AKP açısından geri döndürüleceksiniz bir noktanın eşiğindeyiz.

Editörün notu: Yazım hataları haberde adı geçen kişiye aittir, metin olduğu gibi aktarılmıştır.

