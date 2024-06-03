Kömürde zarar katlanıyor

Yayınlanma: 03.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.06.2024 - 04:00

Yoğun emeklilik nedeniyle işgücünde ortaya çıkan kayıplara da dikkat çekildi.

Kurum bu zararın nedenlerini şöyle sıraladı:

Zonguldak taşkömürü havzasının üretimin ağırlıklı olarak insan gücüne dayalı gerçekleştirilmesi gibi nedenlerle istenilen miktar ve nitelikte kömür üretiminin yapılamamış olması.

Yoğun emeklilikler nedeniyle iş gücü kayıplarının ortaya çıkması.

Amasra müessesesinde yaşanan elim kaza sonrasında müessede henüz üretim faliyetlerinin başlamaması.

Toplu iş sözleşmeleri gereği işçi ve memurlara yapılan ücret artışları. Döviz kurundaki artışlar.

Rapora göre geçen yıl yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür yardımcılarından oluşan üst düzey yöneticilere toplam 3.1 milyon lira ödeme yapıldı.