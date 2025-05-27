Konkordato ilan eden fabrikada işçilerle sendika karşı karşıya: Aroma’da sözleşme krizi

20 Haziran’a kadar tamamlanması gereken süreçte yetkili sendika Tekgıda-İş, konkordato yönetiminin sunduğu yüzde 30’luk zam ve özel sağlık sigortasının kaldırılması teklifine onay verdi. Ancak 250 işçi, sözleşmenin kendi iradelerini yansıtmadığını belirterek üretimi durdurdu ve fabrika önünde eyleme başladı.

KİRALAR ÖDENEMİYOR

Ortalama ücretleri 28 bin lira olan işçiler, 60 bin lira net maaş ve 6 aylık enflasyon farkı için müzakere etmek isterken Tekgıda İş Sendikası, yaptığı açıklamada işletmenin “yok olma tehdidiyle” karşı karşıya olduğunu belirterek “İşletmeler olmadan işçiler olmaz! Önceliğimiz işletmenin rekabet edebilirliği ve sürdürülebilir ücret politikasıdır. Aroma işçisini de bu zor günlerde işyerine sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.

Maaşlarının 20 gün geciktiğini, bazı haftalar vardiyalarının üç kez değiştirildiğini ve “Bir hafta kapattık” denilerek yıllık izinlerinden kesinti yapıldığını belirten işçiler, “Kiralarımızı ödeyemez, çocuklarımıza bakamaz duruma geldik. Biz işçiler olarak satılmış sendika istemiyoruz. Yıllardır bu aileye para kazandırdık, şimdi hakkımızı istiyoruz” dedi. İşçilerin aktardığına göre yapılan görüşmede konkordato yönetimi “Şartları kabul etmezseniz rapor yazarım, devlet gerekeni yapar ve burası kapanır. Üç otobüs çevik kuvveti buraya yığarım.” tehditlerinde bulundu.

Emek Partisi GYK Üyesi Eren Öner ise “Konkordato yönetimi ve sendika, işçilerin taleplerini ezmek için birlikte hareket ediyor” diyerek Aroma’da başlayan iş bırakma eyleminin kısa sürede diğer fabrikalara da sıçrayabileceğini vurguladı.