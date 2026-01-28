Konkordato taleplerinde rekor artış: Saatte 13 esnaf iflas ediyor!

2025 yılında ekonomik daralmanın etkisiyle konkordato, icra ve esnaf kapanışlarında ciddi bir artış yaşandı. Mahkemeler yıl boyunca 2 bin 817 dosya için konkordato geçici mühlet kararı verirken, aynı dönemde 120 bin 423 esnaf faaliyetini sonlandırdı.

İCRA VE İFLAS DOSYALARINDA HIZLI ARTIŞ

Şirketler ve bireylerin borç ödeme kapasitesindeki zayıflama, karşılıksız çek ve senet sayılarında yükselişi beraberinde getirdi. Bu süreçte icra ve iflas başvurularında belirgin bir artış gözlendi.

Nefes’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, icra dairelerindeki dosya sayısı 25 milyona yaklaşırken, 86 milyon nüfuslu Türkiye’de her üç kişiden biri icra dosyasıyla karşı karşıya kaldı.

KONKORDATO SAYISI TARİHİ ZİRVEDE

Mahkemelerin 2025 yılı boyunca verdiği 2 bin 817 konkordato geçici mühlet kararı, bugüne kadarki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, 2022, 2023 ve 2024 yıllarının toplamını da aşarak dikkat çekti.

ESNAF KAPANIŞLARI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, son 5 yılda işyerini kapatan esnaf sayısı 606 bin 843 oldu. 2024’te 120 bin 5 olan kapanan esnaf sayısı, 2025’te 418 artışla 120 bin 423 seviyesine yükseldi.

GÜNLÜK VE SAATLİK KAPANIŞ TABLOSU

Bu verilere göre 2025’te her gün ortalama 330, her saat ise 13’ten fazla esnaf iflas etti. Aynı yıl içinde 93 bin 561 esnaf sicil terkini yaparken, 26 bin 862 esnaf da meslek terkini yoluna gitti.