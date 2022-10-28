Konut aramaları satılıktan kiralığa dönüyor

28 Ekim 2022 Cuma, 14:14

Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı 2022 yılı eylül ayı emlak verilerini yayınladı.

Bu kapsamda TÜİK verilerine göre 2022 yılı eylül ayında Türkiye genelinde konut satışları 113 bin 402 adet olurken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,9'luk düşüş gösterdi.

Konut satışlarında ağustos ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre 12,7’lik düşüş görülmüştü. Bununla birlikte ipotekli satış oranı yüzde 15 olarak gerçekleşirken, ilk el satış oranı yüzde 32 oldu.

Emlakjet verilerine göre eylül ayında Türkiye'de satılık konut fiyatları aylık ortalama yüzde 4 artarken, kiralık konut fiyatları aylık ortalama yüzde 10 düşüş gösterdi. Satılık konut fiyatlarında en çok yıllık artış gösteren şehir Bursa olurken, yıllık kiralık konut fiyat artışında eylül ayında da Antalya birinci oldu.

EYLÜLDE EN ÇOK KONUT ARANAN İLÇE İZMİR-BUCA

Eylül ayında toplam konut aramaları içinde Emlakjet kullanıcılarının yüzde 54'ü satılık konut ararken, kiralık aramaların oranı ise yüzde 46 oldu.

Kiralık ve satılık konut arama verilerine göre eylül ayında İzmir’in Buca ilçesi en çok aranan ilçe oldu. Buca’yı sırasıyla Bursa’nın Osmangazi ve Gaziantep’in Şahinbey ilçeleri takip etti.

SATILIKTAN KİRALIĞA GEÇİŞTE TEMEL NEDEN BÜTÇE

Emlakjet'in eylül ayına özel gerçekleştirdiği özel araştırma dosyasında ise satılık ve kiralık ev arama trendleri değerlendirildi. Emlakjet kullanıcılarına yöneltilen sorular doğrultusunda kiralık ev arayanların yüzde 20'sinin, kiralık ev aramadan önce satılık ev aradığı tespit edildi.

Emlakjet kullanıcılarının yanıtladığı ankette, önceden satılık konut arayıp daha sonra kiralık konut arayışına başlayan kullanıcılar bunun sebebine yüzde 53 oranla 'Bütçeme uygun ev bulamadım' yanıtını verdi. Kriterlerine uygun ev bulamamak ise yüzde 38 ile ikinci sırada yer aldı.

"SATILIK DAİRE ARAYANLAR İÇİN, ARTAN FİYATLAR VE KONUT STOKUNDAKİ AZALMA ÖN PLANA ÇIKAN SORUNLAR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, konut aramalarında satılık veya kiralık tercihinin, hem oturmak için hem yatırım için arama yapan kullanıcılarda çeşitli kriterlere göre değiştiğini aktardı.

İdikat, şu bilgileri paylaştı:

"Satılıktan kiralığa geçiş hakkında yayınladığımız anket sonuçlarına göre, kullanıcıları beşte biri satılık ev alma planını erteleyerek kiralık eve yöneliyor. Satılık ev ararken kiralık eve yönelen kullanıcıların temel sebebinin ise yüzde 53 ile bütçe kriterlerine uygun evi bulamamak olduğunu tespit ettik. Aranan ev kriterlerine uygun evin bulunamaması ise yüzde 38 ile ikinci sırada yer alıyor.

Artan fiyatlar ve gayrimenkuldeki arz talep dengesizliği kiralık arayan kullanıcılar için 2021 yılının ikinci yarısından itibaren belirgin bir problem olmuştu. Güncel veriler ise satılık daire arayanlar için de artan fiyatların ve konut stokundaki azalmanın ön plana çıkan sorunlar olduğunu gösteriyor."