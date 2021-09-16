Konut fiyatları enflasyonun üzerinde arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı konut fiyat endeksine göre yıllık bazda konut fiyat artışı yüzde 31,05 oldu. Böylelikle konut fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki seyri devam etti.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,8 artarak 185,3 seviyesinde gerçekleşti.
ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ
Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 31 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 10,2 oldu.
3 büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında, temmuzda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,7'lik, Ankara ve İzmir'de ise yüzde 2,3'lük artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 28,1, Ankara'da yüzde 27,1 ve İzmir'de 31,4 yükseldi.
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