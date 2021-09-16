Gelecek Partili Hilal Oktay Başaslan'a saldırı
Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan, saldırıya uğradı.
Sosyal medya hesabından olayı duyuran Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan, oturduğu sitenin önündü saldırıya uğradı.
Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Başaslan, ''Olayların çıkış sebebi G.Ş isimli özel eğitim merkezinde öğretmenlik yapan ve köpeklere elektro şok ile saldıran site yöneticisi. Bu görüntüleri yayınlamadım belki düzeltiriz dedim ama insan değiller .Site whatsapp grubunda bu palalı ve silahlı şahısları üstümüze salan kişi'' ifadelerini kullandı.
'SİLAHLA ATEŞ ETTİLER'
Başaslan, "Bana 6. kattan cam fırlatan caniler, bu kez eşime, kızıma ve bana balkondan silahla ateş edip ardından aşağıya inip pala, sopa ve silah ile saldırdı'' dedi.
'SENİ BURDA KESERİM'
Aleni bir şekilde palanın tersi ile eşinin kafasına vurulduğunu kaydeden Başaslan, "2 kişi eşime saldırıyor, 1 tanesi 12 yaşındaki kızımı sıkıştırıyor! Ben kızıma koşarken, bir palalı da benim boğazıma koyuyor palayı ”seni burda keserim” dedi.
Saldırganların görüntülerde polislere de “polisinde a… koyarım" dediği duyuluyor.
'POLİSLER BİLE HALİMİZE ÜZÜLÜYOR'
Yaşanan olaya isyan eden Başaslan, ''Günlerdir torpil, kuru sıkı ile yaptıkları tehdit artık bize pala ile saldırmaya kadar gitti. Ölmeli miyiz bunların ceza alması için? O pala, arbede esnasında ters dönse bizi ikiye bölerdi. Artık yeter 2 haftadır çektiğimiz eziyet yeter! Birileri duysun artık. Bir avukat bile bunları yaşıyorsa,haklarını bilip savunamayacak insanlar ne yapacak? Artık polisler bile halimize üzülüyor. Ben 12 yaşında evladımla sabahın 6'sında ifadeden çıktım onlar evlerinde uyuyorlardı'' ifadelerine yer verdi.
'KESİKLER MEVCUT'
Sağlık durumuna ilişkin bilgiler paylaşan Başaslan, ''Eşimde kırık, bende, kızımda kesikler mevcut'' açıklamasında bulundu.
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