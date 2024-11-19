Konut fiyat endeksi yıllık yüzde 26.8 arttı ancak reel olarak yüzde 14.7 düştü: Artış enflasyonun gerisinde

Yayınlanma: 19.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.11.2024 - 04:00

Ekim ayında üç büyük şehir arasında en yüksek aylık artış yüzde 4.5 ile İzmir’de gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim ayı Konut Satış İstatistikleri verilerine göre ise konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76.1 oranında artmış, 165 bin 138 olarak kaydedilmişti.

‘ARZ AZ, TALEP İSE FAZLA’

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, konut fiyatlarında reel olarak bir düşüş gözlemlemediğini, fiyatların yerinde saydığını kaydetti.

Konut talebinin devam etme nedenlerini sıralayan Babuşcu, “Birinci neden son 5 yıldır konut fiyatlarında reel olarak çok artış olduğu için herkes yatırım aracı olarak görmeye başladı. İkinci neden ise konut sektöründe arzın az, talebin ise fazla olması” dedi.

Ekonomist İris Cibre ise yaptığı paylaşımda “Konut fiyatları reel olarak eridi. Konut satışlarındaki sert artışı da kira çarpanlarının 30’lu yıllardan 10’lu yıla kadar düşmesine de bağlıyorum. Önümüzdeki nisana kadar kira artışlarının yıllık yüzde 40’ın altına düşmesi zor.” ifadelerini kullandı.