TCMB açıkladı: Konut fiyatlarında son 52 ayın en düşük fiyat artışı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Konut Fiyat Endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı. Yıllık artış oranı, Haziran 2020'den beri en düşük seviyede gerçekleşti.
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Etiketler: #TCMB #Konut Fiyat Endeksi
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