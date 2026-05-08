Konut fiyatlarında en pahalı şehir değişti: İlk sıradaki il İstanbul'u solladı
8.05.2026 17:48:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Türkiye gayrimenkul piyasasında uzun yıllardır süregelen fiyat liderliği tablosu nisan ayı itibarıyla tarihi bir kırılma yaşayarak el değiştirdi. Megakent İstanbul, konut metrekare maliyetlerinde bir sahil kentinin gerisinde kalarak birincilik koltuğunu devretti. Peki, konut metrekare maliyetinde birinci sıradaki il hangisi? İşte tüm ayrıntılar...

Türk yatırımcısının altından sonra en fazla yöneldiği alanlardan biri olan konut piyasasında dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Uzun süredir enflasyon karşısında reel kayıp yaşayan konut fiyatlarında son 5 yıllık dönemde ilk kez nominal bazda da gerileme görüldü.

Gayrimenkul platformu verilerine göre, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı Mart 2026’da 40 bin 380 TL seviyesindeyken, Nisan 2026’da 39 bin 939 TL’ye düştü.

Sadece daire kategorisindeki konutlar incelendiğinde ise ortalama metrekare fiyatı 38 bin 890 TL’den 38 bin 754 TL’ye geriledi.

EN PAHALI KONUTLAR

Nisan 2026 itibarıyla metrekare bazında en yüksek daire fiyatlarının görüldüğü iller belli oldu.

En pahalı iller şöyle sıralandı:

  • İzmir: 47 bin 813 TL
  • Çanakkale: 49 bin 518 TL
  • Antalya: 52 bin 631 TL
  • İstanbul: 61 bin 658 TL
  • Muğla: 66 bin 643 TL
İlgili Konular: #İstanbul #gayrimenkul #muğla #Konut