Konut fiyatlarında en pahalı şehir değişti: İlk sıradaki il İstanbul'u solladı

Türk yatırımcısının altından sonra en fazla yöneldiği alanlardan biri olan konut piyasasında dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Uzun süredir enflasyon karşısında reel kayıp yaşayan konut fiyatlarında son 5 yıllık dönemde ilk kez nominal bazda da gerileme görüldü.

Gayrimenkul platformu verilerine göre, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı Mart 2026’da 40 bin 380 TL seviyesindeyken, Nisan 2026’da 39 bin 939 TL’ye düştü.

Sadece daire kategorisindeki konutlar incelendiğinde ise ortalama metrekare fiyatı 38 bin 890 TL’den 38 bin 754 TL’ye geriledi.

EN PAHALI KONUTLAR Nisan 2026 itibarıyla metrekare bazında en yüksek daire fiyatlarının görüldüğü iller belli oldu.

En pahalı iller şöyle sıralandı:

İzmir: 47 bin 813 TL

Çanakkale: 49 bin 518 TL

Antalya: 52 bin 631 TL

İstanbul: 61 bin 658 TL