Konut piyasasında büyükşehir fırtınası: O 4 ilde tapusu olan enflasyonu ezdi geçti!

Türkiye genelinde geçen yıl 0–4 yaş aralığında ve daire nitelikli konutlar baz alındığında ortalama satış fiyatları yıllık yüzde 30,74 arttı. Aynı dönemde TÜFE’nin yüzde 30,89 seviyesinde gerçekleşmesi, konut fiyat artışlarının ülke genelinde enflasyonun hafif altında kaldığını ve sınırlı bir reel gerilemeye işaret etti.

Bu süreçte Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 milyon 507 bin TL olarak hesaplandı. Genel tablo, konut fiyatlarının büyük ölçüde enflasyonla paralel bir seyir izlediğini ortaya koydu.

BÜYÜKŞEHİRLERDE TABLO TERSİNE DÖNDÜ

Ancak büyükşehirler özelinde değerlendirildiğinde tablo değişti. Aralık 2025 itibarıyla büyükşehir statüsündeki 24 ilde konut fiyat artışları yıllık enflasyonun üzerine çıktı. Bu illerde konut sahipleri reel anlamda kazanç sağladı.

Endeksa verilerine göre, metrekare fiyatları ve yıllık artış oranları birçok büyükşehirde dikkat çekici seviyelere ulaştı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın yanı sıra Anadolu’daki bazı kentler de güçlü yükselişleriyle öne çıktı.

YÜZDE 40’IN ÜZERİNDE ARTIŞ GÖRÜLEN ŞEHİRLER

Büyükşehirler arasında dört il, yıllık konut fiyat artışında yüzde 40 eşiğini aşarak yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan şehirler oldu. Bu şehirler ve güncel veriler şöyle sıralandı:

Muğla: 56.624 TL/m² – yıllık artış yüzde 46,60

56.624 TL/m² – yıllık artış Ankara: 44.156 TL/m² – yıllık artış yüzde 46,43

44.156 TL/m² – yıllık artış Denizli: 40.463 TL/m² – yıllık artış yüzde 42,33

40.463 TL/m² – yıllık artış Diyarbakır: 38.771 TL/m² – yıllık artış yüzde 40,11

Bu şehirlerde tapu sahipleri, artan talep ve sınırlı arzın etkisiyle önemli bir değer artışı yaşadı.

İSTANBUL VE DİĞER BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM

Megakent İstanbul’da yıllık konut fiyat artışı yüzde 37,21 olarak kaydedildi. Antalya, İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi illerde de fiyat artışları enflasyonun üzerinde seyretti. Anadolu’da ise Kayseri, Erzurum, Samsun ve Trabzon gibi şehirler yatırımcıların radarına girdi.

SEKTÖRDEN “BALON YOK” MESAJI

Konut fiyatlarına yönelik balon tartışmaları sürerken sektör temsilcileri, mevcut görünümün riskli bir tabloya işaret etmediğini vurguluyor. İnşaat maliyetlerindeki artışa karşın kredili satışların tarihsel olarak düşük seviyelerde kalması, risk algısını sınırlıyor. Güncel verilere göre her 100 konut satışının yaklaşık 85’i peşin gerçekleşiyor.

Uzmanlar, kira artışlarının da etkisiyle konutta amortisman süresinin 13,5 yıla kadar gerilediğini, bu nedenle fiyat hareketlerinin balon niteliği taşımadığını belirtiyor.

LOKASYON KAZANDIRDI

Genel tabloda konut fiyat artışı sınırlı kalsa da bazı büyükşehirlerde tapusu olanlar için 2025 yılı kazançlı geçti. Özellikle yıllık artışı yüzde 40’ın üzerine çıkan dört şehir, konut yatırımında lokasyonun belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koydu.