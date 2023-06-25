Konut satın almak ve aile kurmak zorlaştı!

Yayınlanma: 25.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.06.2023 - 03:00

Denetim ve danışma nlık hizmeti veren Deloitte’un “2023 Y ve Z Kuşağı Araştırması”, özellikle COVID-19 salgın sürecinden bu yana hem yaşanan zorlukların hem değişen çalışma anlayışının somut sonuçlarını içeriyor.

44 ülkeden araştırmaya katılan Y ve Z kuşaklarının özellikle ekonomik kaygıları önemli. Ev satın almanın veya aile kurmanın zorlaştığına inanan çalışanlar en önemli sorunları “hayat pahalılığı, işsizlik ve iklim değişikliği” olarak sıralıyor. Bu kapsamda Z kuşağının yüzde 50 ve Y kuşağının yüzde 47’si bir aile kurmanın daha zor veya imkânsız olacağı beklentisi taşıyor. Yine Z kuşağının yüzde 61 ve Y kuşağının yüzde 62’si ev satın almanın daha zor veya imkânsız hale geleceğini düşünüyor. Bunların yanında Z kuşağının yüzde 52 ve Y kuşağının yüzde 51’i yeni bir iş bulmanın zor veya imkânsız hale geleceğini ifade ediyor. Bu kapsamda ayrıca daha iyi bir iş/yaşam dengesi kurmak ve çalışma saatlerini azaltmak istemelerine rağmen, Z kuşağının yüzde 46 ve Y kuşağının yüzde 37’si geçinebilmek için ek iş yapıyor.

4 GÜN ÇALIŞILMALI

En çok tercih edilen yan işler arasında ise internet üzerinden ürün veya hizmet satmak, yemek teslimatı veya araç paylaşım uygulamaları gibi işlerde çalışmak, uğraştığı sanat dalı ile ilgili bir işte çalışmak ve sosyal medyada kanaat önderliği yapmak yer alıyor. Öte yandan yüzde 31-33’lük oranlarla her iki kuşağın da gündeminde haftada dört gün mesai uygulamasının yaygınlaşması beklentisi var. Hatta araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 75’i, işverenlerinin tam zamanlı ofiste mesai talep etmesi halinde işten ayrılacağını söylüyor.

(İlksen Keleş)

FARK YARATMA ARAYIŞI

DeloItte Türkiye İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri İlksen Keleş, “Y ve Z kuşağı çalışanları fark yaratmaları için kendilerine destek olacak şirketler arıyor. Onları dinleyen, ihtiyaç ve endişelerini gidermeye yardımcı olacak şirketler, sektörlerinde de ayrışacak ve dünyamız için olumlu bir değişim yaratacak” dedi.