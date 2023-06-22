AKP'li bakan ile yakın ilişkileri olan Nazmi Coşar, milyar liralık konut projesini aldı

Yayınlanma: 22.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.06.2023 - 03:42

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Maltepe’de yapılması planlanan “577 Konut ve 16 Adet Dükkân İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için 8 Mayıs’ta ihaleye çıktı. 920 milyon TL değerindeki ihaleyi Leda Yapı ve Proje Taahhüt Limited Şirketi aldı. Şirketin ortakları arasında yer alan işadamı Nazmi Coşar, AKP ile yakınlığıyla dikkat çekiyor.

AKP’nin kurucu üyeleri arasında bulunan ve AKP hükümetlerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlerini yapan Hüseyin Çelik, “değerli dostum” olarak ifade ettiği Coşar’ın oğlunun nikâh şahitliğini de yapmıştı. Öte yandan Coşar, 2019 yılında RTÜK Başkanlığı görevine getirilen Ebubekir Şahin’i de makamında ziyaret etmişti.

KAMUYLA 33 SÖZLEŞME

Ankara merkezli Leda Yapı, TOKİ’den ve AKP dönemi İETT iştiraki KİPTAŞ’tan aldığı konut ve yurt projelerini kapsayan kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor.

Söz konusu şirket bugüne dek 33 kez kamu ihalesi sözleşmesine imza attı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 7 milyar 105 milyon 268 bin 29 TL değerinde.