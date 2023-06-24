Kiralık konut talebi ilk kez satılık konut talebini geçti

Yayınlanma: 24.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 24.06.2023 - 07:00

Emlakjet’in 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı mayıs ayı emlak verilerini yayınladı.

Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, kiralık konut aramalarında bir süredir yükseliş eğiliminin sürdüğünü gözlemlediklerini belirterek, “Emlak aramalarında uzun süredir görmediğimiz şekilde kiralık konut aramaları mayıs ayı itibarıyla ilk kez satılık konut aramalarını geçmiş durumda” dedi.

Konut stokundaki azalma ve fiyatlarda yaşanan artış nedeniyle de bu eğilimin bir süre daha devam edeceğini öngördüklerini kaydeden İdikat, “Eğilimin kiralık konut arayışına dönmesi ile birlikte kiralık konut fiyatlarındaki artış da dikkat çekiyor” diye konuştu.

YÜZDE 28,4’ÜNÜN KİRASI ÇOK ARTTIĞI İÇİN ARAYIŞA YÖNELDİ

Öte yandan araştırmaya göre, kiralık konut arayanların en çok önem verdiği faktör yüzde 72,2 ile “fiyat” oldu.

Kiralık ev arayanların yaşadığı en büyük zorluk olarak da yüzde 42 ile “istenilen kriterlere uygun ev bulmak” olarak tespit edildi.

Kiralık konut arayanların, kiralık konut arama sebepleri arasında ise “mevcut evimde kirada çok fazla artış olduğu için” cevabı yüzde 28,4 oranıyla öne çıktı.

EV SAHİPLERİNİN YÜZDE 87,4’Ü EVİNİ KİRAYA VERMİYOR

Ankete katılan ev sahipleri, yüzde 87,4 gibi oldukça yüksek bir oranda evini kiraya vermeyi düşünmediğini belirtti.

Ev sahiplerinin evini kiraya verme kararını etkileyen faktörler arasında ise yüzde 44,9 ile “Finansal Getiri-Yüksek Kira Geliri” cevabı öne çıktı.

Evini kiraya verme kararını etkileyen ikinci faktör ise yüzde 12 ile “evin bakım ve onarım masraflarının azalması” oldu.

Ev sahiplerinin evini kiraya verme sürecinde yaşadığı en büyük endişe ise yüzde 41,7 ile “kiracılarının ödemelerini zamanında yapmama ihtimali” oldu.

Eve zarar verme ve hukuki süreçler ve anlaşmazlık ise evini kiraya vermeyi düşünenlerin yaşadığı diğer endişeler olarak sıralandı.