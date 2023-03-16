Konut satışlarında deprem

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 04:00

İpotekli satışlar da Şubat 2023’te yüzde 12.7 azalarak 17 bin 357’ye geriledi. Yabancılara yapılan konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak 3 bin 350 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 261 konut satışı ile Antalya aldı.

Antalya’yı sırasıyla 1133 konut satışı ile İstanbul ve 225 konut satışı ile Mersin izledi. Öte yandan 15. Gayrimenkul Emlak Fuarı öncesi bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Arap Türk İş Adamları ve Yatırımcıları Derneği Başkanı İsmail Altın, artan fiyatların yabancı satışlarından kaynaklandığı iddialarını reddetti.

"FİYATI ENFLASYON ARTIRIR"

Altın, “Yabancıya konut satışının sıfır olduğu Kırklareli, Denizli, Burdur ve Isparta gibi şehirlerde de ev fiyatları katlanarak artıyor. Konut fiyatlarının artış sebebi öncelikle arz eksikliği, enflasyon ve döviz kurundaki artışa bağlı emtia ve girdi maliyetlerinin artışıdır” dedi. Göç politikasının değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Altın, “Kayıtdışı göçmenlerin yaptıkları nitelikli yabancı yatırımcıları da karalıyor” diye konuştu.

Yurttaşın alım gücündeki düşüşten dolayı yabancıya satışların öne çıktığını söyleyen JNR Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı ise “Fuarda da önceliğimiz Türk yatırımcılar ama yurtdışından da 2 milyar 400 milyon dolarlık bir yatırım gelmesini bekliyoruz bu fuara” diye konuştu.