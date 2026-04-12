Konut ve kirada AB ile Türkiye arasındaki makas iyice açıldı: Arada uçurum var

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye ile AB arasındaki konut ve kira artışlarını karşılaştırarak barınma krizinin geldiği noktaya dikkat çekti. Açıklanan verilerin tabloyu tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğunu belirten Bakırlıoğlu, Türkiye’nin Avrupa’dan dramatik şekilde ayrıştığını söyledi.

Bakırlıoğlu, “AB’de 2025 yılı dördüncü çeyreğinde konut fiyat endeksi bir önceki yıla göre yüzde 5.5 artarken, kira endeksi yüzde 3.2 seviyesinde kalmış durumda. Merkez Bankası verilerine baktığımızda ise aynı dönemde konut fiyat endeksinin yüzde 30.6 arttığını görüyoruz. Yani Türkiye’deki artış, AB ortalamasının 5 katından fazla” dedi.

10 KATI!

AB ülkeleri içinde en yüksek artışın yüzde 21 ile Macaristan’da görüldüğünü anımsatan Bakırlıoğlu, “Almanya’da artış yüzde 3 seviyesinde. Bizdeki artış neredeyse 10 katı. Bu, ekonomideki dengesizliğin ve konut politikalarındaki yanlışların açık göstergesidir” diye konuştu.

Kira artışlarında da benzer bir tablo olduğunu vurgulayan Bakırlıoğlu, “AB’de kira artış oranı yüzde 3.2 iken Türkiye’de bu oran yüzde 37’ye ulaşıyor. Bu artık istisnai değil, sistematik bir sorun haline gelmiştir” dedi.

‘BARINMA KRİZİ DERİNLEŞİYOR’

Verilerin barınma krizinin hafiflemediğini, aksine derinleştiğini ortaya koyduğunu belirten Bakırlıoğlu, dar gelirli vatandaşların yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Rakamlar bize acı bir gerçeği gösteriyor: Barınma krizi azalmak bir yana dursun, katlanarak artıyor. Vatandaşın geliri yerinde sayarken kira ve konut fiyatları hızla yükseliyor. Almanya’da emekli Hans amca yurtdışında tatil planı yapabiliyor. Türkiye’de Hasan amca ise bırakın tatili, evinin kirasını bile ödeyemiyor. Yani Almanya’da Hans nereye tatile gitsem diye düşünüyor, Türkiye’de Hasan nerede kalsam diye. Hans tatil için bavul topluyor, Hasan ev arkadaşı arıyor. Yurttaş en temel ihtiyaçlardan olan barınma ve gıdaya erişemiyor. Açlık ve evsizlikle boğuşuyor. Maalesef ülkemizdeki tablo budur.”

BARINMA HAKKI

Bakırlıoğlu, iktidarı acil önlem almaya çağırarak sosyal konut üretiminin artırılması ve dar gelirli yurttaşların korunması gerektiğine işaret etti. Bakırlıoğlu, “Barınma hakkı temel bir haktır. Bu kadar büyük bir uçurum kabul edilemez. Eğer gerekli adımlar atılmazsa bu kriz daha da ağır sonuçlar doğuracaktır” dedi.