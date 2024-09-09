Konutta düzelme umudu 2025’te

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği’nin sekizinci kuruluş yılı etkinliğinde konuşan Serdar Akdoğan, konut sektörünü değerlendirdi.

Konutta düzelme umudu 2025’te
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Ali Can Polat
Yayınlanma: 09.09.2024 - 04:00

Akdoğan, “Temmuzda satışların hareketlenmesinden sonra bu hareketliliğin devamını bekliyoruz. Yılın son çeyreğinde başlayan hareketliliğin 2025’in ilk çeyreğinde eski günlerine döneceğini tahmin ediyoruz. Kredi dedikoduları dolaşıyor ama kamudan buna dair net bir duyum almadık. Kaldı ki konuşulan paketler çok dar bir kitleye hitap ediyor biz bir an önce tüm yurttaşlarımızın ucuz krediye ulaşacağı ortamı bekliyoruz” diye konuştu. 

SPOINT İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç ise, 2025 yılının ilk çeyreğinden itibaren faizlerin düşme eğilimine dikkat çekti ve “Herhangi bir mücbir sebep olmazsa sektörümüz 2026’da adeta altın yılını yaşayacak” dedi.


Etiketler: #Konut #konut satışı

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