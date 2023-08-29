Konyalı çiftçi iktidara seslendi: Benim ürettiklerim neden kur karşısında korunmuyor?

Yayınlanma: 29.08.2023 - 11:02

Güncelleme: 29.08.2023 - 11:04

Türkiye'de önemli ürünlerde hasat yapılırken çiftçiyi memnun etmeyen fiyatlar verildi. Buğday alımında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ton başına 9 bin 250 TL açıkladı. Yurttaş ofisten randevu alamadı, alanlar ise depoların doluluğu nedeniyle ürününü satamadı. Kalitesine göre 3 bin-6 bin arasında düşük rakamlara satmak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz hafta açıklanan mısır fiyatı da üreticiyi memnun etmedi. Geçen yıla göre yüzde 5.4'lik bir artışla tonu 6 bin liradan açıklanan mısır fiyatı, üreticilerin tepkisini çekti.

Konyalı üretici Hacı İyilik, buğday, mısır, şeker pancarı ekili tarlalardan iktidara seslendi.

Çiftçi İyilik şu ifadeleri kullandı:

“Buğdayı yetiştirdik, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) gittik, dört gün sıra bekledik. Randevu almada sıkıntı çektik randevuyu aldık dört günün sonunda buğdayımız alıma girmedi. Tüccara götürdük yarı parasına, yok parasına sattık. 5-6 TL'den buğday sattık.

Geçen sene 5 bin 600 TL olan danelik mısır bu sene yüzde 5'lik oran artışıyla 6 TL olarak açıklandı. Yüzde 5’lik artış mısır üreticisini öldürmek demek. Mısır üreticisi tamamen zararda. Yağlık ayçiçeğine geçen sene 12 bin 500 TL fiyat açıklanmıştı. 10 bin liraya kadar düşmüştü. Bu sene daha fiyat açıklanmadı, hasadı geldi biçilecek kaça satacağımızı bilmiyoruz. Geçen seneki fiyata alım yapacaklar.

“KAÇA SATACAĞIMIZI BİLMİYORUZ”

Şeker pancarını iki yıl önce 'illa ekin ekin, şeker fiyatını yükselttik avans ücretini çıkardık' dediler. Şeker pancarını ektik şu anda fiyat açıklaması yok. Kaça satacağımızı bilmiyoruz.

Benim demek istediğim şu, ülkede kur korumalı ile birilerinin faize koyduğu para döviz karşısında korunuyorsa benim ürettiğim ürün, mısır, ayçiçek, şeker pancarı kur karşısında neden korunmuyor? Geçen sene ayçiçeğinin fiyatı 12 bin 500 liraya fiyat açıklandığında, ayçiçeğinin fiyatı dolar bazında 800 dolardı. 800 dolar şimdi 22-23 bin lira yapar. Üretici 12 TL'ye ayçiçeği satıyor şu anda Konya'da. Maliyetlerimiz yüzde yüz arttı, Konya çiftçisinden üretim bekliyorsunuz. Konya çiftçisiyim. Böyle üretim olmaz, sürdürülebilir değil. Buradan yetkililerin bu durumu bilmesini istiyorum."