Çiftçi isyanda: TMO önünde traktörlerle eylem yaptılar!

Yayınlanma: 24.08.2023 - 15:32

Güncelleme: 24.08.2023 - 16:20

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ton başına açıkladığı 6 bin TL mısır alım fiyatını yetersiz bulan çiftçiler, Batman Şube Müdürlüğü binası yanındaki tarlaya traktörlerini bırakıp, eylem yaptı.

'Mısır üreticisine büyük darbe' pankartı açan çiftçiler, TMO'nun açıkladığı fiyata tepki gösterdi. Grup adına konuşan çiftçi Ramazan Suna, "Gayemiz; burada bir provokasyon veya bir eylem planı değildir. Devletimizi de milletimizi de toprağımızı da bayrağımızı da çok seviyoruz. Bizim toplanma nedenimiz; TMO'nun 2023 yılı için belirlediği mısır taban fiyatıdır. 6 bin lira. Bu 6 bin lira, bizim maliyetlerin çok çok altında. Bizim maliyetlerimiz 8-8,5 bin liranın üzerinde. Normalde o kadar bekliyorduk. Fakat bize 6 bin lira verdi" diye konuştu.

“ÖZEL SEKTÖRÜN KUCAĞINA DÜŞTÜK”

6 bin liradan çiftçiye 4 bin 700 lira kaldığını belirten Suna, "Çiftçilerin 3-4 tane ana kalemi var. Mazot, gübre, tohum, ilaç. Gübrede yüzde 100, tohumda yüzde 100, ilaçta yüzde 125 artış. Mısıra verilen yüzdelik hesabı yüzde 5. Tonu 6 bin lira. Aslında 6 bin lira da değil. 4 bin 800 veya 4 bin 900 bin liradır. Niye diyeceksiniz? Çünkü bütün çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi yok. Yüzde 50'sinin var. Bu sefer özel sektörün kucağına düştük. Malı Antep'e, Adana'ya başka yere göndereceğiz. Antep veya Adana'nın nakliye bedeli 850, artı KDV'sidir; 1050-1100 liradır. 6 bin liradan düşürürsek, bize 4 bin 700 lira kalır. Bu aslında bir faciadır. Hükümetimize, devletimize güveniyoruz. İnşallah en kısa zamanda düzelir, ona inanıyoruz" dedi.