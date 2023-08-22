Bursa'da traktör altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde traktör altında kalan 55 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 09:23
Bursa'da traktör altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre Subaşı köyünden Yenişehir’e traktörü ile buğday satmaya giden Mehmet Özel (55), köy dönüşü traktörünü Subaşı köprüsü yakınlarında şarampole devirdi.

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Traktör altında kalan ve ağır yaralanan Mehmet Özel, önce Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra Bursa’ya sevk edilen Özel hayatını kaybetti.  Mehmet Özel Subaşı köyünde toprağa verilecek.


Bursa traktör çiftçi

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