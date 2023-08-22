Bursa'da traktör altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde traktör altında kalan 55 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Subaşı köyünden Yenişehir’e traktörü ile buğday satmaya giden Mehmet Özel (55), köy dönüşü traktörünü Subaşı köprüsü yakınlarında şarampole devirdi.
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Traktör altında kalan ve ağır yaralanan Mehmet Özel, önce Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra Bursa’ya sevk edilen Özel hayatını kaybetti. Mehmet Özel Subaşı köyünde toprağa verilecek.
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