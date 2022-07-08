Konyalı pazarcı: "Diri diri mezara girme günüm geldi benim"

08 Temmuz 2022 Cuma, 17:09

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya’nın Seydişehir ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Yokuş’a dert yanan bir pazarcı, "Vallahi billahi bittik ya. Diri diri mezar geldi. Diri diri mezara sokma günü geldi abi. Ben sizlere anlatıyorum derdimi. Abiler beni bilir, diri diri mezara girme günüm geldi benim" diyerek artan fiyatlara tepki gösterdi.

Pazarcı, şöyle devam etti:

"BOĞAZIMI ZOR GEÇİNDİRİYORUM"

"Ben herkesi sever sayarım, Türkiye Cumhuriyeti’ni seviyorum. Yalnız böyle insanları görsünler. Bıktım, vallahi bıktım ya. Şu elimdeki 5 lira, bu 10 lira olursa alamazsam nasıl yapacağım? Hastayım. İŞ-KUR’a gidiyorsun ‘senin yaşın başın geçmiş’ diyorlar. Nasıl yaşım başım geçmiş. Kazma küreğimi alır, vururum. Emekli de olurum ama olamıyorum 70 bin lira ne demek ya. 70 bin Türk lirası ya. Nasıl ödeyeceğim ben? Boğazımı zor geçindiriyorum."