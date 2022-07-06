Meral Akşener’in ziyaret ettiği esnaf yakındı: Bunlar uzayda mı yaşıyor?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyaretinde bir yurttaş elektrik faturasını soran Akşener’e, “5-6 bin geliyor bana. Sadece elektrik parasını ödeyebiliyorum. Bir ay gecikti kesme ihbarnamesi geliyor. Yeter bıktık bu hükümetten" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle’de esnafı ziyaret etti.
Video Haberler
- Yeni Akit yazarı ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı
- Çocukların kavgasına büyükler dahil oldu: 6 yaralı
- 'Bunlar uzayda mı yaşıyor?'
- Kadir Şeker için karar verildi
- Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
- 'Bıktık, yıldık... Yeter!'
- Antalya'da orman yangını
- Feci kaza: Otobüs yolcuların arasına daldı!
- 10 yıl sonra ilk temas: İtalyan başbakan Ankara'da
- Genç muhabir, habere giderken feci kazada öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- İstanbul'da katliam
- AKP artık birinci parti değil
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı
- Kuran kursunda işkence davasında gerginlik
- Operasyonda son gelişme: Emniyet'e çağırıldılar
- Real Madrid ayrılığı resmen açıkladı!