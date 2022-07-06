Meral Akşener’in ziyaret ettiği esnaf yakındı: Bunlar uzayda mı yaşıyor?

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyaretinde bir yurttaş elektrik faturasını soran Akşener’e, “5-6 bin geliyor bana. Sadece elektrik parasını ödeyebiliyorum. Bir ay gecikti kesme ihbarnamesi geliyor. Yeter bıktık bu hükümetten" dedi.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:47

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle’de esnafı ziyaret etti.

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