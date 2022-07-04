Kuyumcukent esnafından aidat ve otoparka yapılan zamlara tepki

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:19

İstanbul Bahçelievler’de bulunan Kuyumcukent’te esnafla yönetim yapılan zamlar nedeniyle karşı karşıya geldi. Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi (KİAŞ) yılbaşında yapılan zamların ardından yeni bir zam kararı aldı.

Haberin devamı