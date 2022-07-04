Kuyumcukent esnafından aidat ve otoparka yapılan zamlara tepki

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Kuyumcukent esnafı, aidat ve otoparklara yapılan zamları protesto etti. Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi (KİAŞ) yönetim binası önünde toplanan kalabalık grup, zamların geri alınmasını talep etti.

İHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:19

İstanbul Bahçelievler’de bulunan Kuyumcukent’te esnafla yönetim yapılan zamlar nedeniyle karşı karşıya geldi. Kuyumcukent İşletme Anonim Şirketi (KİAŞ) yılbaşında yapılan zamların ardından yeni bir zam kararı aldı.

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Kuyumcukent BAHçelievler zamlar

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