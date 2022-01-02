Köprü ücretleri çift yönlü ücretli oldu

02 Ocak 2022 Pazar, 11:50

İstanbul’daki iki köprüde her iki yönde geçiş ücretli oldu. İki yönlü ücret almaya olanak sağlayan sistem kurulduğunda dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 21 Ekim 2017’de televizyonda katıldığı bir canlı yayında, ''Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde serbest geçiş yaptık. Trafik akışını kolaylaştırdık. Ters yönde TAK sistemi kurduk. Güvenlik amacıyla kurduk, 27-28 gün İstanbulluları biraz mağdur ettik. Önceki gün hizmete aldık. Bu güvenlik amacıyla kurulan bir sistemdir. Bu kesinlikle çift yönlü ücretlendirmeye yönelik yapılan bir işlem değildir” diyerek iddiaları yalanlamıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul’da 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak köprü ve Avrasya Tüneli ücretlerini açıklamasının ardından iki köprüde de her iki yönde geçişin ücretli olduğu ortaya çıktı.

''İKİ YÖNLÜ OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR''

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir” denildi.

2022 yılı itibariyle, araç sahipleri geçiş ücreti tek yön yerine çift yönlü olacak ve araç sahipleri toplam 16.50 lira ödeyecek.

AVRASYA TÜNELİ ÜCRETLERİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca, ”Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir” denildi.