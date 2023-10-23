Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine dev zam yolda!

Yayınlanma: 23.10.2023 - 09:19

Güncelleme: 23.10.2023 - 09:31

Seçimlerin ardından yaşanan zam fırtınası son sürat devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor.

Köprü ve otoyol ücretlerine kasım ayında yüzde 50'nin üzerinde zam yapılacağı belirtiliyor.

Ekonomist Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Köprü ve otoyol ücretlerine kasım ayında yüzde 50'nin üzerinde zam yapmak için çalışmalar sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.

Köprü ve otoyol ücretlerine Kasım ayında % 50'nin üzerinde zam yapmak için çalışmalar sürdürülüyor... — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) October 22, 2023

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 lira 50 kuruş. Hafif ticari araçlar 11 lira, motosikletler de 3 lira 50 kuruş ödeme yapıyor.

Osmangazi Köprüsü 190 lira

Çanakkale Köprüsü ise 205 lira

Ankara- Niğde Otoyolu 140 lira

Malkara-Çanakkale Otoyolu 280 lira