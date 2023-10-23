Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine dev zam yolda!
Seçimlerin ardından başlayan zam furyasına köprü ve otoyollar da katıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Seçimlerin ardından yaşanan zam fırtınası son sürat devam ediyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor.
Köprü ve otoyol ücretlerine kasım ayında yüzde 50'nin üzerinde zam yapılacağı belirtiliyor.
Ekonomist Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Köprü ve otoyol ücretlerine kasım ayında yüzde 50'nin üzerinde zam yapmak için çalışmalar sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.
Köprü ve otoyol ücretlerine Kasım ayında % 50'nin üzerinde zam yapmak için çalışmalar sürdürülüyor...— Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) October 22, 2023
KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 lira 50 kuruş. Hafif ticari araçlar 11 lira, motosikletler de 3 lira 50 kuruş ödeme yapıyor.
Osmangazi Köprüsü 190 lira
Çanakkale Köprüsü ise 205 lira
Ankara- Niğde Otoyolu 140 lira
Malkara-Çanakkale Otoyolu 280 lira
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