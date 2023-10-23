Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine dev zam yolda!

Seçimlerin ardından başlayan zam furyasına köprü ve otoyollar da katıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2023 - 09:19
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine dev zam yolda!
Abone Ol google-news

Seçimlerin ardından yaşanan zam fırtınası son sürat devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor.

Köprü ve otoyol ücretlerine kasım ayında yüzde 50'nin üzerinde zam yapılacağı belirtiliyor.

Ekonomist Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Köprü ve otoyol ücretlerine kasım ayında yüzde 50'nin üzerinde zam yapmak için  çalışmalar sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.

 

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 lira 50 kuruş. Hafif ticari araçlar 11 lira, motosikletler de 3 lira 50 kuruş ödeme yapıyor.

Osmangazi Köprüsü 190 lira

Çanakkale Köprüsü ise 205 lira 

Ankara- Niğde Otoyolu 140 lira

Malkara-Çanakkale Otoyolu 280 lira


zam köprü otoyol otoyol ücretleri

İlgili Haberler

Özgür Aybaş duyurdu: Sigaraya zam geldi! Alkole de zam kapıda...

Özgür Aybaş duyurdu: Sigaraya zam geldi! Alkole de zam kapıda...
Son Dakika... BOTAŞ yayımladı: Doğalgaza zam geldi!

Son Dakika... BOTAŞ yayımladı: Doğalgaza zam geldi!
Meclis yarın açılıyor! Milyonların gözü ara zamda: En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte tahminler...

Meclis yarın açılıyor! Milyonların gözü ara zamda: En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte tahminler...

En Çok Okunan Haberler