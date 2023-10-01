Özgür Aybaş duyurdu: Sigaraya zam geldi! Alkole de zam kapıda...

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bir grup sigara çeşidine daha 5 lira zam geldiğini açıkladı. Aybaş, alkol fiyatlarına da yakında zam geleceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 09:28
Özgür Aybaş duyurdu: Sigaraya zam geldi! Alkole de zam kapıda...
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Seçimlerin ardından sigara ve alkole gelen zamların ardı arkası kesilmiyor.

6 Eylül itibariyle BAT sigara fiyatları listesi ve T&T sigara fiyat listesi, 7 Eylül tarihinden itibaren ise İmperial Tobacco sigara fiyat listesi zam yapılmıştı.

Philip Morris ve JTI grubu sigaralara da 5 liralık zam gerçekleşmişti.

ALKOLE ZAM KAPIDA

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bir grup sigara çeşidine daha 5 lira zam geçişi olduğunu açıklarken alkole de zam geleceğini ifade etti.

Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda. Alkol içkiler zammı da eli kulağında" ifadelerini kullandı.


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