Köprü ve otoyollara zam açıklaması
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır." bilgisini verdi.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığı yönündeki haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in Twitter hesabında hareketlilik
- Manisa'da kadın cinayeti! İki eşini daha öldürmüş
- Memur maaşı ve emekli aylığında son durum
- Göstericiler sokaklara indi otomobil yaktı
- Yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu
- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
- Yargıdan imam Halil Konakcı kararı
- Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
- Yeni yıla 'zam'la girdik
- Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı