Köprü ve otoyollara zam açıklaması

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır." bilgisini verdi.

cumhuriyet.com.tr
01 Ocak 2023 Pazar, 17:21
Köprü ve otoyollara zam açıklaması
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığı yönündeki haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.


Karayolları Genel Müdürlüğü KGM zam

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