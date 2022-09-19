Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara'da taşınmaz satacak
Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki taşınmazın ihale yoluyla satışı gerçekleştirilecek.
Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlana göre, Etimesgut ilçesi Şehitali Mahallesi'nde bulunan 127 bin metrekarelik "tarla" vasfındaki taşınmazın satış ihalesi kapalı teklif usulüyle yapılacak.
İhale için taşınmazın tahmini satış bedeli 49 milyon 530 bin lira, geçici teminat tutarı ise 1 milyon 485 bin 900 lira olarak belirlendi.
İhale, 29 Eylül saat 10.00'da "Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Etlik Caddesi No: 19 Dışkapı-Altındağ/Ankara" adresinde ihale komisyonunca yapılacak.
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