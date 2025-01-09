Yayınlanma: 09.01.2025 - 14:12

Güncelleme: 09.01.2025 - 14:12

Bakan Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretleri hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Köprü ve otoyollara zam yapılacak mı? Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar?

KÖPRÜ VE OTOYOLLARA ZAM VAR YAPILACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında soruları yanıtladı. Uraloğlu, "Köprü ve otoyollara zam yapıkacak mı ?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi;

"Burada bir hesaplama modelimiz var. Burada işletme giderleri var, hafif ve ağır bakım giderleri var. Bunları karşılama noktasında nerede oluruz diye bir çalışma yapıyoruz. Zannediyorum önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşırız."