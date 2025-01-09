Köprü ve otoyollara zam yapılacak mı? Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında soruları yanıtladı. Köprü ve otoyol zammı hakkında açıklama yapan Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 46,09'luk toplu taşıma zam teklifini de değerlendirdi. Peki, Köprü ve otoyollara zam yapılacak mı? Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar?
Bakan Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretleri hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Köprü ve otoyollara zam yapılacak mı? Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar?
KÖPRÜ VE OTOYOLLARA ZAM VAR YAPILACAK MI?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında soruları yanıtladı. Uraloğlu, "Köprü ve otoyollara zam yapıkacak mı ?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi;
"Burada bir hesaplama modelimiz var. Burada işletme giderleri var, hafif ve ağır bakım giderleri var. Bunları karşılama noktasında nerede oluruz diye bir çalışma yapıyoruz. Zannediyorum önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşırız."
Etiketler: #köprü ve otoyol geçiş ücretleri
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