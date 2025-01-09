Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Ocak 2025 Perşembe altın fiyatları…
7 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 7 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 7 Kasım 2024 Perşembe...
Gram altın: 3 bin 23 TL
Çeyrek altın: 5 bin 8 TL
Cumhuriyet altını: 19 bin 948 TL
Ons altın: 2 bin 658 dolar
Yarım altın: 10 bin 16 TL
Tam altın: 19 bin 932 TL
Gremse altın: 49 bin 982 TL
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