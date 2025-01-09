Yayınlanma: 09.01.2025 - 09:19

Güncelleme: 09.01.2025 - 09:19

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1), 16 Şubat’ta düzenlenecek. Peki, YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nasıl ödenir?

2025 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takviminde, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başvuru tarihlerine yer vermişti.

Takvime göre 3 Ocak’ta başlayan 2025 YÖKDİL/1 başvuruları 9 Ocak Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek.

Geç başvurular ise 16 Ocak 2025 tarihinde alınacak.

2025 YÖKDİL/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

YÖKDİL/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 750 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

• Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

• ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

• İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

YÖKDİL/1 NE ZAMAN?

2025-YÖKDİL/1 Sınavı, 16 Şubat 2025 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.